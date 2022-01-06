Зеленського помітили з пляшкою в руці у Буковелі, фото - Цензор

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Президента Володимира Зеленського в Буковелі помітили разом з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та головою комітету з розвідки при президентові Русланом Демченком.

Головний редактор «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов на своїй сторінці у Фейсбук опублікував фото, яке йому надіслав один з читачів з курорту «Буковель» 5 січня. Усі троє сидят за столиком в закладі громадського харчування.

В руках глави держави була пляшка.

Президент Володимир Зеленський записав привітання до Нового року у колі людей, які мають авторитет в українському суспільстві. А ось у Буковелі Зеленський перебуває у колі людей, яких він за новорічний стіл поруч із собою посадити не наважився, бо деякі з них пов’язані із Москвою, а не із захистом України, — підписав фото Бутусов.

Журналіст нагадав, що президент відпочивав у Карпатах з Демченком, головою комітету з розвідки і співавтором сумнозвісних Харківських угод щодо здачі Криму Росії.

Раніше Зеленського критикували за незаконе призначення Демченка на посаду через порушення закону про люстрацію.

Нагадаємо, що 4 січня Зеленський прибув у Карпати. Як виявилося, його сусідом випадково опинився Ігор Коломойський.