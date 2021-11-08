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Ракурс
Демченко. Фото: УП

Результати перевірки Демченка на люстрацію засекретили в Зеленського

8 лис 2021, 11:01
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Руслан Демченко, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), міг підпадати під люстрацію.

В Офісі президента відмовилися повідомляти результати люстраційної перевірки держслужбовця. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

До цього в Зеленського надали інформацію журналістам щодо того, що цим даним присвоєний гриф «Для службового користування».

Як відомо, раніше журналісти з’ясували, що Демченко підпадав під люстрацію, але його ім’я і прізвище зникло із сайту Міністерства юстиції, де він був у списку осіб, яким заборонено обіймати державну посаду.

У 2010 році Демченко лобіював Харківські угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму, який РФ окупувала у 2014 році.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський повернув у владу чиновників, які сприяли підготовці й ратифікації так званих Харківських угод. Журналісти проаналізували рішення Ради нацбезпеки й оборони України щодо перевірки ініціаторів укладання Харківських угод. Наразі СБУ проводить розслідування за цим фактом на предмет державної зради.

Джерело: Радіо Свобода

Джерело: Ракурс


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