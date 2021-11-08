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Ракурс
Демченко. Фото: УП

Результаты проверки Демченко на люстрацию засекретили у Зеленского

8 ноя 2021, 11:01
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Руслан Демченко, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), мог подпадать под люстрацию.

В Офисе президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки госслужащего. Об этом сообщает «Радио Свобода».

До этого у Зеленского предоставили информацию журналистам о том, что этим данным присвоен гриф «Для служебного пользования».

Как известно, ранее журналисты выяснили, что Демченко подпадал под люстрацию, но его имя и фамилия исчезли с сайта Министерства юстиции, где он был в списке лиц, которым запрещено занимать государственный пост.

В 2010 году Демченко лоббировал Харьковские соглашения, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму, который РФ оккупировала в 2014 году.


Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский вернул во власть чиновников, способствовавших подготовке и ратификации так называемых Харьковских соглашений. Журналисты проанализировали решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о проверке инициаторов заключения Харьковских соглашений. Сейчас СБУ проводит расследование по этому факту на предмет государственной измены.

Источник: Радио Свобода

Источник: Ракурс


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