Стефанчук. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165372-stefanchuk-povtorno-pidhopyv-koronavirus.html

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Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради, повторно заразився коронавірусом. За його словами, наразі його самопочуття нормальне, а тест він зробив лише тому, що в його доньки піднялася температура.

Очільник ВР закликав не забувати про маски, соціальну дистанцію й дезінфекцію рук. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

І звісно — вакцинація! Безперечно, вакцина не означає, що ви не захворієте. Вакцина означає, що хвороба буде протікати легше, без ускладнень. На це і сподіваюсь. Адже Святвечір та Різдво ніхто не відміняв, — написав Стефанчук.



Зауважимо, що Стефанчук є одним із найбільших прихильників вакцинації та носіння масок у Верховній Раді — раніше він пропонував штрафувати нардепів за порушення маскового режиму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук захворів на коронавірус уперше на початку березня.