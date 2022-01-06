Стефанчук. Фото: УП

https://racurs.ua/n165372-stefanchuk-povtorno-podhvatil-koronavirus.html

Ракурс

Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады, повторно заразился коронавирусом. По его словам, сейчас его самочувствие нормальное, а тест он сделал только потому, что у его дочери поднялась температура.

Глава ВР призвал не забывать о масках, социальной дистанции и дезинфекции рук. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

И конечно — вакцинация! Бесспорно, вакцина не означает, что вы не заболеете. Вакцина означает, что болезнь будет протекать легче, без осложнений. На это и надеюсь. Ведь Сочельник и Рождество никто не отменял, — написал Стефанчук.



Заметим, что Стефанчук является одним из самых больших сторонников вакцинации и ношения масок в Верховной Раде — ранее он предлагал штрафовать нардепов за нарушение масочного режима.

Напомним, ранее мы сообщали, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заболел коронавирусом впервые в начале марта.