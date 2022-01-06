Лукашенко советует казахам стать на колени перед силовиками

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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, предложил протестующим в Казахстане извиниться перед военными и договариваться с властями. Его цитируют Телеграм-каналы СМИ Белоруссии.

Надо пойти, стать на колени, извинится перед военными, чтобы трещину сгладить наметившуюся и садиться с властью, с Токаевым (президентом Казахстана, за стол переговоров — ред.), — сказал Лукашенко.

Заметим, что на обнародованных видео с телами погибших в Казахстане видны огнестрельные ранения в голову от вероятных снайперских выстрелов.

В то же время, по мнению белорусского диктатора, события в Казахстане должны стать для Минска «еще одним уроком».

Кроме этого, дружественные с Россией страны, в том числе и Беларусь, заявили о направлении в Казахстан подразделений своих вооруженных сил для подавления протестов. Речь идет о военном контингенте России, Армении, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане. В частности, МИД Беларуси опубликовал заявление о том, что режим Лукашенко «вполне готов оказать помощь дружественному казахстанскому народу и в полном объеме выполнит свои союзнические обязательства».

В этой связи белорусские военнослужащие из состава миротворческих сил ОДКБ направляются в Казахстан, — заявили в МИД соседней страны.

По информации СМИ, в Казахстан летит 103-я бригада воздушно-десантных войск специального назначения Беларуси. Внешнеполитическое ведомство Минска заявило, что «поддерживает усилия руководства Казахстана по прекращению беспорядков и мародерства, возобновлению нормального функционирования страны».

Напомним, протесты из-за повышения цен на газ, которые начались на западе Казахстана 2 января, до 6 января охватили всю страну. Российские войска прибыли в Казахстан якобы для «миротворческой миссии». На обнародованных видео с телами погибших видны огнестрельные ранения в голову. В Алматы и Актау сегодня снова собираются протестующие. Ранее сообщалось, что в центральной части Алматы, где сосредоточены админздания, начались перестрелки между военными и протестующими.

Правительство Казахстана установило предельные цены на 180 дней на розничную реализацию газа для заправки автомобилей в пределах 50−75 тенге за литр в зависимости от области (с 1 января цены выросли до 120 тенге). Введено временное — на 180 дней — государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива. Также Казахстан планирует на 180 дней ввести мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги: водоснабжение, водоотвод, теплоснабжение, газоснабжение и электроснабжение.

В целях стабилизации цен на продукты (говядину, баранину, картофель и морковь) правительство страны временно запретило вывозить продукты за границу.