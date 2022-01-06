Лукашенко радить казахам стати на коліна перед силовиками — протести у Казахстані

https://racurs.ua/ua/n165371-lukashenko-radyt-kazaham-staty-na-kolina-pered-sylovykamy-video.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, запропонував протестувальникам у Казахстані вибачитися перед військовими та домовлятися з владою. Його цитують Телеграм-канали ЗМІ Білорусі.

Треба піти, стати на коліна, вибачиться перед військовими, щоб тріщину згладити, яка намітилася, і сідати з владою, з Токаєвим (президентом Казахстану, за стіл переговорів — ред.), — сказав Лукашенко.

Зауважимо, що на оприлюднених відео з тілами загиблих у Казахстані видно вогнепальні поранення у голову від ймовірних снайперських пострілів.

Водночас на думку білоруського диктатора, події у Казахстані мають стати для Мінська «ще одним уроком».

Окрім цього, дружні до Росії країни, зокрема й Білорусь, заявили про направлення до Казахстану підрозділів своїх збройних сил для придушення протестів. Йдеться про військовий контингент Росії, Вірменії, Білорусі, Киргизстану та Таджикистану. Зокрема, МЗС Білорусі опублікувало заяву про те, що режим Лукашенка «цілком готовий надати допомогу дружньому казахстанському народу і в повному обсязі виконає свої союзницькі зобов’язання».

У зв’язку з цим білоруські військовослужбовці зі складу миротворчих сил ОДКБ прямують до Казахстану, — заявили в МЗС сусідньої країни.

За інформацією ЗМІ, до Казахстану летить 103-тя бригада повітряно-десантних військ спеціального призначення Білорусі. Зовнішньополітичне відомство Мінська заявило, що «підтримує зусилля керівництва Казахстану щодо припинення заворушень і мародерства, відновлення нормального функціонування країни».

Нагадаємо, протести через підвищення цін на газ, які розпочалися на заході Казахстану 2 січня, до 6 січня охопили всю країну. Російські війська прибули в Казахстан нібито для «миротворчої місії». На оприлюднених відео з тілами загиблих видно вогнепальні поранення у голову. В Алмати та Актау сьогодні знову збираються протестувальники. Раніше повідомлялося, що в центральній частині Алмати, де зосереджені адмінбудівлі, почалися перестрілки між військовими і протестувальниками.

Уряд Казахстану встановив граничні ціни на 180 днів на роздрібну реалізацію газу для заправки автомобілів у межах 50−75 тенге за літр залежно від області (з 1 січня ціни зросли до 120 тенге). Запроваджено тимчасове — на 180 днів — державне цінове регулювання на реалізацію бензину та дизельного палива. Також Казахстан планує на 180 днів запровадити мораторій на підвищення тарифів на регульовані комунальні послуги: водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання та електропостачання.

З метою стабілізації цін на продукти (яловичину, баранину, картоплю та моркву) уряд країни тимчасово заборонив вивозити продукти за кордон.