Демократи в Сенаті розгубили голоси за санкції проти «Північного потоку-2»

Демократи розгубили голоси за санкції проти “Північного потоку-2”

https://racurs.ua/ua/n165369-demokraty-v-senati-rozgubyly-golosy-za-sankciyi-proty-pivnichnogo-potoku-2.html

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Сенат США може не проголосувати за санкції проти газогону «Північний потік-2».

Видання Politico розповіло, що демократи, які підтримували санкції щодо газогону росіян, змінили свою позицію.

Вони передумали з приводу законопроекта сенатора-республіканця Теда Круза та можуть не проголосувати за документ наступного тижня до 14 січня.

У такому випадку законопроект про нові санкції не набере необхідних для проходження далі 60 голосів.

Причина такого кроку — в Сенаті побоюються, що санкції завадять президенту Джо Байдену скооперуватися із спільною позицією Євросоюзу, зокрема з Німеччиною щодо Росії та України.

За словами сенатора від штату Нью-Йорк Джин Шахін законопроект Круза наразі несвоєчасний. Демократ від штату Коннектикут Кріс Мерфі вважає, що законопроект Круза «може відштовхнути США від європейських союзників у той час, коли єдність має велике значення для протидії агресії Росії у регіоні».

Круз розкритикував демократів, він заявив, що вони хочуть надати Байдену політичне прикриття.

Видання Politico також повідомляє, що лише один демократ Річард Блюменталь, з яким поспілкувалося видання, обіцяв підтримати санкції.

5 січня держсекретар Ентоні Блінкен підтвердив бажання адміністрації Байдена використовувати газогін як важіль впливу на Путіна, щоб відмовити його від вторгнення в Україну.

У законопроекті Круза йшлося про запровадження санкцій щодо ПП-2 упродовж 15 днів з моменту підписання закону. У ньому також Конгрес уповноважували проголосувати за поновлення санкцій у разі відмови президента. Текст закону передбачає санкції щодо компанії Nord Stream 2 AG, від яких Джо Байден відмовився у травні 2021 року.

Тоді США вирішили не вводити санкції проти оператора газогону заради відносин із Німеччиною. Байден та Ангела Меркель домовилися, що РФ не повинна використовувати енергетику як зброю проти сусідів. В іншому випадку їй обіцяли санкції проти ПП-2.

Джерело: Politico