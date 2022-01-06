Демократы в Сенате растеряли голоса за санкции против «Северного потока-2»

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Сенат США может не проголосовать за санкции против газопровода «Северный поток-2».

Издание Politico рассказало, что демократы, поддерживавшие санкции в отношении газопровода россиян, изменили свою позицию.

Они передумали по поводу законопроекта сенатора-республиканца Теда Круза и могут не проголосовать за документ на следующей неделе до 14 января.

В таком случае законопроект о новых санкциях не наберет необходимых для прохождения дальше 60 голосов.

Причина такого шага — в Сенате опасаются, что санкции помешают президенту Джо Байдену договориться об общей позицией с Евросоюзом, в частности, с Германией в отношении России и Украины.

По словам сенатора от штата Нью-Йорк Джин Шахин, законопроект Круза пока несвоевременный. Демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи считает, что законопроект может оттолкнуть США от европейских союзников в то время, когда единство имеет большое значение для противодействия агрессии России в регионе.

Круз подверг критике демократов, он заявил, что они хотят предоставить Байдену политическое прикрытие.

Издание Politico также сообщает, что только один демократ Ричард Блюменталь, с которым пообщалось издание, обещал поддержать санкции.

5 января госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил желание администрации Байдена использовать газопровод как рычаг влияния на Путина, чтобы тот отказался от вторжения в Украину.

В законопроекте Круза говорилось о введении санкций в отношении СП-2 в течение 15 дней с момента подписания закона. В нем Конгресс уполномочили проголосовать за возобновление санкций в случае отказа президента. Текст закона предусматривает санкции против компании Nord Stream 2 AG, от которых Джо Байден отказался в мае 2021 года.

Тогда США решили не вводить санкции против оператора газопровода ради отношений с Германией. Байден и Ангела Меркель договорились, что РФ не должна использовать энергетику в качестве оружия против соседей. В противном случае ей обещали санкции против СП-2.

Источник: Politico