Зеленський відпочиває в одному готелі з Коломойським – ЗМІ. Фото: ФБ

https://racurs.ua/ua/n165292-zelenskyy-vidpochyvaie-v-odnomu-goteli-z-kolomoyskym-zmi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, відпочиває в Карпатах. Він приїхав у Буковель та розмістився в готелі Radisson Blu Resort Bukovel.

У цьому ж місці зупинився олігарх Ігор Коломойський із родиною. Про це пише «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Зеленський приїхав на гірськолижний курорт разом з охороною, яка розмістилася в одному з сусідніх номерів.

А вже на п’ятому поверсі відпочиває Ігор Коломойський зі своїм оточенням. Бізнесмен прокоментував відпочинок в одному готелі з президентом.

Не чув, не бачився і не планую. О 16.00 їду в Дніпро, — сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський привітав громадян з Новим роком і згадав у своєму звернені окупований Крим, війну на Донбасі та боротьбу з олігархами.