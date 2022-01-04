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Ракурс
Зеленский отдыхает в одной гостинице с Коломойским – СМИ. Фото: ФБ

Зеленский отдыхает в одной гостинице с Коломойским — СМИ

4 янв 2022, 15:56
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Владимир Зеленский, президент Украины, отдыхает в Карпатах. Он приехал в Буковель и разместился в отеле Radisson Blu Resort Bukovel.

В этом же месте остановился олигарх Игорь Коломойский с семьей. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Зеленский приехал на горнолыжный курорт вместе с охраной, которая разместилась в одном из соседних номеров.

А уже на пятом этаже отдыхает Игорь Коломойский со своим окружением. Бизнесмен прокомментировал отдых в одной гостинице с президентом.


Не слышал, не виделся и не планирую. В 16.00 еду в Днепр, — сказал он.

Напомним, ранее Зеленский поздравил граждан с Новым годом и вспомнил в своем обращении оккупированный Крым, войну на Донбассе и борьбу с олигархами.

Источник: Ракурс


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