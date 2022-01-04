Что входит в состав ковид-вакцин, используемых в Украине

https://racurs.ua/n165291-chto-vhodit-v-sostav-kovid-vakcin-ispolzuemyh-v-ukraine.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине проводится препаратами разных производителей. Однако ни одна из вакцин не имеет в своем составе ртути.

Состав вакцин, зарегистрированных в Украине, можно узнать на сайте Минздрава «Вакцинация против COVID-19». Об этом напомнили в пресс-службе Центра общественного здоровья.

В составе векторной вакцины AstraZeneca, кроме модифицированного аденовируса, содержащего специфический белок коронавируса, вызывающий иммунный ответ, также есть вспомогательные вещества: L-гистидин и L-гистидин гидрохлорид моногидрат; динатриевая соль этилендиаминтеуксусной кислоты (EDTA); магния хлорид; этанол; полисорбат 80; натрия хлорид; сахароза; вода для инъекций.

Инактивированная вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech содержит в своем составе неактивный, «убитый» вирус SARS-CoV-2 и вспомогательные вещества:

гидроокись алюминия — ускоряет и усиливает действие активного компонента;

гидрофосфат натрия 12-водный и гидрофосфат натрия моногидрат — буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы ее кислотный уровень совпадал с уровнем нашего тела;

натрия хлорид является растворителем и корректирует солевой баланс вакцин.

В составе м-РНК вакцины Comirnaty (BioNTech/Pfizer) — мРНК-молекула, которая учит клетки вырабатывать коронавирусные белки, необходимые для формирования иммунного ответа, и вспомогательные вещества:

ALC-0315, ALC-0159 и холестерол — липидные частицы, которые формируют защитный барьер вокруг активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки;

DSPC — фосфолипид, который стабилизирует липидный бислой и ускоряет высвобождение активного компонента, а поэтому усиливает его действие.

Кроме того, как вспомогательные вещества в вакцине Comirnaty используются:

дигидрат фосфата натрия и дигидрат фосфата калия, они стабилизируют вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем нашего тела;

натрия хлорид и калия хлорид, которые являются растворителями и корректируют солевой баланс вакцины;

сахароза — предотвращает замерзание и стабилизирует вакцину;

вода для инъекций.

Вакцина Moderna (mRNA-1273, Spikevax) содержит мРНК-молекулу, кодирующую шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2 и вспомогательные вещества: липид SM-102, холестерин, сахарозу, воду для инъекций.

Напомним, Министерство здравоохранения изменил схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от инфекции. Теперь вакцину CoronaVac можно сочетать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer)