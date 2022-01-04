Продуктовые чеки и снижение НДС — экс-министр о том, как обуздать цены на еду

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Ракурс

Инфляция растет, а продукты в Украине дорожают каждый день. Это происходит из-за того, что газ, нефть, уголь бьют ценовые рекорды.

Вакханалия на рынке энергоносителей теперь влияет и на рынок продовольствия. Цены растут по всему миру, включая Украину.

Отдельные части так называемого «борщевого набора» к концу 2021 года выросли в цене на 30−50%. При этом более 40% расходов средней украинской семьи — это именно продовольствие, для бедных слоев населения эта цифра может достигать 60% и больше.

Негативные социальные последствия удорожания еды очевидны — и с ними нужно бороться, считает Павел Кухта, экс-замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Он опубликовал в НВ и «Лига» колонку, в которой предложил два инструмента, уже применяемых в развитых странах для преодоления потребительской инфляции.

Кухта считает, что в 2022 году необходимо снизить налоги на еду и ввести так называемые продуктовые чеки.

Речь идет о понижении ставки НДС на продукты питания. Налог на добавленную стоимость — это 20% от цены, которую мы платим при покупке всех продуктов. Кухта предлагает ставку НДС временно на один год установить на уровне 0% на ключевые для украинцев продукты. Поскольку НДС всегда закладывается в цену, это резко снизит цены на подобные продукты. Тогда килограмм гречки будет стоить не 50, а 42 грн.

О намерении применить 0% ставку НДС с 1 февраля для продуктов питания объявила Польша, ожидающая согласования со стороны ЕС. В налоговом законодательстве ЕС предусмотрена возможность устанавливать пониженные ставки НДС для социально важных товаров.

В США во время Великой депрессии 1930-х годов бедным выдавали так называемые food stamps — специальные чеки на определенную сумму денег, которые можно тратить исключительно на еду.

Разговоры об аналогичной системе в Украине ведутся среди специалистов уже давно, и 2022 год — идеальное время, чтобы перейти, наконец, от разговоров к делам. Тем более что сейчас мы, как никогда, хорошо подготовлены к этому технически, — написал Кухта.

Экс-министр в этом смысле напомнил о проекте «єПідтримка» — виртуальную 1 тыс. грн бонуса за вакцинацию. Кухта считает, что аналогично можно реализовать и программу продуктовых чеков.

Виртуальные деньги в «Дії» можно будет потратить только на продукты, а предоставлять средства нужно только людям с уровнем доходов ниже определенного порога.

Ранее «Ракурс» сообщал, что инфляция заставила Нацбанк в третий раз за полгода повысить учетную ставку, чтобы снизить количество денег в обращении.