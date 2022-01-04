Продуктові чеки і зниження ПДВ - екс-міністр про те, як приборкати ціни на харчі, фото - pixabay

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Ракурс

Інфляція зростає, а продукти в Україні дорожчають щодня. Це відбувається внаслідок того, що газ, нафта, вугілля б’ють цінові рекорди.

Вакханалія на ринку енергоносіїв тепер перекидається на ринок харчів. Ціни зростають по всьому світі, включно з Україною.

Окремі частини так званого «борщового набору» на кінець 2021 року зросли в ціні на 30−50%. При цьому понад 40% витрат середньої української сім’ї — це саме харчі, для бідних верств населення ця цифра може досягати 60% і більше.

Негативні соціальні наслідки здорожчання їжі очевидні — і з ними треба боротися, вважає Павло Кухта, екс-заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Він опублікував у НВ та «Ліга» колонку, в якій запропонував два інструменти, які вже застосовуються в розвинених країнах для подолання споживчої інфляції.

Кухта вважає, що у 2022 році необхідно знизити податки на їжу та запровадити так звані продуктові чеки.

Йдеться про зниження ставки ПДВ на продукти харчування. Податок на додану вартість — це 20% від ціни, які ми сплачуємо при купівлі усіх продуктів. Кухта пропонує ставку ПДВ тимчасово на один рік встановити на рівні 0% на ключові для українців харчі. Оскільки ПДВ завжди закладається в ціну, це різко знизить ціни на такі продукти. Тоді кілограм гречки коштуватиме не 50, а 42 грн.

Про намір застосувати 0% ставку ПДВ з 1 лютого для продуктів харчування оголосила Польща, яка наразі чекає погодження з боку ЄС. В податковому законодавстві ЄС передбачена можливість встановлювати знижені ставки ПДВ для соціально важливих товарів.

У США під час Великої депресії 1930-х років бідним видавали так звані food stamps — спеціальні чеки на певну суму грошей, які можна витрачати винятково на їжу.

Розмови про аналогічну систему в Україні точаться серед фахівців вже давно, і 2022 рік — ідеальний час, щоб перейти нарешті від розмов до справ. Тим більше, що зараз ми, як ніколи, добре підготовлені до цього технічно, — написав Кухта.

Екс-міністр у цьому сенсі нагадав пр проект «єПідтримка» — віртуальні 1 тис. грн бонусу за вакцинацію. Кухта вважає, що аналогічно можна реалізувати й програму продуктових чеків.

Віртуальні гроші у «Дії» можна буде витратити лише на харчі, а надавати кошти треба лише людям з рівнем доходів нижче певного порогу.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що інфляція змусила Нацбанк втретє за півроку підвищити облікову ставку, щоб зменшити кількість грошей в обігу.