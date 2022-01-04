Модернізований командирський танк ЗСУ показали на фото

Танк. Фото: ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n165289-modernizovanyy-komandyrskyy-tank-zsu-pokazaly-na-foto.html

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Харківський бронетанковий завод вперше провів глибоку модернізацію командирського танка Т-64БВК для Збройних сил України (ЗСУ).

Голова підприємства Герман Сметанін заявив, що вони здатні випускати не менше чотирьох модернізованих машин на місяць. Про це він розповів газеті «Урядовий кур'єр».

Директор зазначив, що ЗСУ отримали пересувний командний пункт командира танкового підрозділу — встановлено камеру для спостереження з укриття заввишки до 2,5 метра.

В модернізованому танку замінили старі радянські передавачі на три сучасні радіостанції з дальністю дії до 500 км. Фахівці заводу встановили тепловізійний танковий приціл, прилади спостереження денного та нічного бачення, апаратуру супутникової навігації.

Також встановлено командирську вежу з кулеметом, додатковий броньований захист магазину, електронний щит механіка-водія, додатковий броньований захист паливних баків та багато іншого.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кількість ударних безпілотників Bayraktar у Збройних силах України планують нарощувати. Українська армія була змушена застосувати «Байрактар» після застосування російськими окупантами артилерії та вбивства українського військового на Донбасі.

Джерело: Урядовий кур'єр