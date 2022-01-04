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Ракурс
Танк. Фото: ВСУ

Модернизированный командирский танк ВСУ показали на фото

4 янв 2022, 15:07
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Харьковский бронетанковый завод впервые провел глубокую модернизацию командирского танка Т-64БВК для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Глава предприятия Герман Сметанин заявил, что они способны выпускать не менее четырех модернизированных машин в месяц. Об этом он рассказал газете «Урядовий кур'єр».Танк. Фото: ВСУДиректор отметил, что ВСУ получили передвижной командный пункт командира танкового подразделения — установлена камера для наблюдения высотой до 2,5 метра.

Танк. Фото: ВСУВ модернизированном танке заменили старые советские передатчики на три современных радиостанции с дальностью действия до 500 км. Специалисты завода установили тепловизионный танковый прицел, приборы наблюдения дневного и ночного видения, аппаратуру спутниковой навигации.

Танк. Фото: ВСУТакже установлены командирская башня с пулеметом, дополнительная бронированная защита магазина, электронный щит механика-водителя, дополнительная бронированная защита топливных баков и многое другое.


Танк. Фото: ВСУНапомним, ранее мы сообщали, что количество ударных беспилотников Bayraktar в Вооруженных силах Украины планируют наращивать. Украинская армия была вынуждена применить «Байрактар» после применения российскими оккупантами артиллерии и убийства украинского военного на Донбассе.

Источник: Урядовий кур'єр

Источник: Ракурс


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