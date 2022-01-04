Що входить до складу ковід-вакцин, які використовуються в Україні

https://racurs.ua/ua/n165291-scho-vhodyt-do-skladu-kovid-vakcyn-yaki-vykorystovuutsya-v-ukrayini.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні проводиться препаратами різних виробників. Однак жодна з вакцин не має у своєму складі ртуті.

Склад вакцин, зареєстрованих в Україні, можна дізнатися на сайті МОЗ «Вакцинація проти COVID-19». Про це нагадали у прес-службі Центру громадського здоров’я.

У складі векторної вакцини AstraZeneca, окрім модифікованого аденовірусу, що містить у собі специфічний білок коронавірусу, який викликає імунну відповідь, також є допоміжні речовини: L-гістидин та L-гістидин гідрохлорид моногідрат; динатрієва сіль етилендіамінтетрацтової кислоти (EDTA); магнію хлорид; етанол; полісорбат 80; натрію хлорид; сахароза; вода для ін'єкцій.

Інактивована вакцина CoronaVac від Sinovac Biotech, містить у своєму складі неактивний, «вбитий» вірус SARS-CoV-2 та допоміжні речовини:

гідроокис алюмінію — пришвидшує та підсилює дію активного компонента;

гідрофосфат натрію 12-водний та гідрофосфат натрію моногідрат — буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб її кислотний рівень збігався з рівнем нашого тіла;

натрію хлорид — є розчинником і коригує сольовий баланс вакцин.

У складі м-РНК вакцини Comirnaty (BioNTech/Pfizer) — мРНК-молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді, та допоміжні речовини:

ALC-0315, ALC-0159 і холестерол — ліпідні частинки, які формують захисний бар'єр навколо активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини;

DSPC — фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного компонента, а тому підсилює його дію.

Окрім цього, як допоміжні речовини у вакцині Comirnaty використані:

дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію, вони стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла;

натрію хлорид і калію хлори, які є розчинниками та коригують сольовий баланс вакцини;

сахароза, яка запобігає замерзанню та стабілізує вакцину;

вода для ін'єкцій.

Вакцина Moderna (mRNA-1273, Spikevax) містить мРНК- молекулу, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу SARS-CoV-2 та допоміжні речовини: ліпід SM-102, холестерин, сахарозу, воду для ін'єкцій.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я змінило схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від інфекції. Відтепер вакцину CoronaVac можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).