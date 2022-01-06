Зеленского заметили с бутылкой в ​​Буковеле

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Президент Владимир Зеленский в Буковеле был замечен вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и главой комитета по разведке при президенте Русланом Демченко.

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов на своей странице в Фейсбук опубликовал фото, которое ему прислал один из читателей с курорта «Буковель» 5 января. Все трое госчиновников сидят за столиком в заведении общепита.

В руках у главы государства была бутылка.

Президент Владимир Зеленский записал поздравления к Новому году в кругу людей, обладающих авторитетом в украинском обществе. А вот в Буковеле Зеленский находится в кругу людей, которых он за новогодний стол рядом с собой посадить не решился, потому что некоторые связаны с Москвой, а не с защитой Украины, — подписал фото Бутусов.

Журналист напомнил, что президент отдыхал в Карпатах с Демченко, главой комитета по разведке и соавтором печально известных Харьковских соглашений по сдаче Крыма России.

Ранее Зеленского критиковали за незаконное назначение Демченко на должность из-за нарушения закона о люстрации.

Напомним, что 4 января Зеленский прибыл в Карпаты. Как оказалось, его соседом случайно оказался Игорь Коломойский.