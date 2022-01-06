Арешт майна Порошенка прокоментували в Офісі генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n165375-aresht-mayna-poroshenka-prokomentuvaly-v-ofisi-genprokurora.html

Ракурс

Майно Петра Порошенка арештував Печерський райсуд Києва 6 січня.

Феміда задовольнила клопотання прокурора Офісу генерального прокурора. У прес-службі відомства уточнили, що саме арештував суд.

Судом прийнято рішення про накладення арешту на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна. Зокрема, це об'єкти нерухомості, корпоративні права та інше, — йдеться у повідомленні ОГП.

У відомостві переконують, що подача та розгляд клопотання відбулися із дотриманням всіх процесуальних норм.

Санкції кримінальних правопорушень за ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258−3 КК України, підозру за якими оголосили екс-президенту, передбачають додаткове покарання у вигляді конфіскації майна або без такої.

У Генпрокуратурі пояснили, що арешт на майно був необхідний для того, щоб можна було використати санкції статей про держзраду та сприяння фінансуванню тероризму, згідно з якими можлива конфіскація майна.

Медіа повідомили, що в Порошенка арештували, наприклад, такі активи:

квартиру у Вінниці площею 68,2 кв. м;

квартиру у Києві площею 134,06 кв. м на вулиці Грушевського, 9;

будинок у Козині площею 1331.7 кв. м;

декілька земельних ділянок.

Заарештовано й частки Петра Порошенка у кількох підприємствах та телерадікомпаніях.

У списку заарештованого майна також зазначено рахунки Порошенка у «Міжнародному інвестиційному банку» — без конкретизації за сумою.

Це рухоме та нерухоме майно у вигляді квартир, будинки. Також це корпоративні права на різноманітні суб'єкти господарської діяльності, — заявили в Офісі генерального прокурора.



Арешт на майно Порошенка наклали з численними порушеннями, заявив 6 січня адвокат експрезидента Ігор Головань. Нагадаємо, що Офіс генпрокурора погодив клопотання про арешт п’ятого президента або заставу в 1 млрд грн.

Нині сам Порошенко перебуває за кордоном, в Україну він пообіцяв повернутися 17 січня.