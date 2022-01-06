Канал Коломойського продовжив контракт із «95 кварталом». Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n165376-kanal-kolomoyskogo-prodovjyv-kontrakt-iz-95-kvartalom.html

Ракурс

«Квартал 95» продовжуватиме виходити на «1+1». Медіагрупа «1+1 media» підписала новий контракт зі студією на показ продуктів, вироблених у 2022 році.

Про це повідомляє прес-служба медіагрупи.

У «1+1 media» довгострокові партнерські відносини зі студією «Квартал 95». Наприкінці грудня 2021 року узгоджено нові угоди на продукт студії, — сказали представники «1+1».

Деталі угод у медіагрупі відмовилися розкрити, пославшись на комерційну таємницю.

Як відомо, у жовтні актор та автор студії «Квартал 95», художній керівник «Жіночого кварталу» Олександр Пікалов заявляв, що медіагрупа «1+1 media» контракт на показ програми «Вечірній квартал» на 2022 рік ще не продовжила.

З 20 грудня телеканал «1+1» розпочав показ нового сезону телесеріалу «Свати», у якому одну з головних ролей грає російський актор Федір Добронравов, який підтримав анексію Криму Росією.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки й оборони (РНБО) не повідомила, чи заборонить в Україні серіал «Свати-7» виробництва компанії «Квартал 95».