“Свати” під санкціями - РНБО уникла відповіді про заборону серіалу в Україні

https://racurs.ua/ua/n165335-svaty-pid-sankciyamy-rnbo-unykla-vidpovidi-pro-zaboronu-serialu-v-ukrayini-dokument.html

Ракурс

Рада національної безпеки й оборони (РНБО) не повідомила, чи заборонить в Україні серіал «Свати-7» виробництва компанії «Квартал 95».

Він транслюється на телеканалі «Росія-1», що потрапив під українські санкції.

В РНБО не знають як фільм потрапив на російські екрани, йдеться у відповіді РНБО агенції «Українські Новини».

Журналістів також цікавило питання, чи перевіряла РНБО у який спосіб серіал в обхід санкцій потрапив в ефір російського каналу, а також чи РНБО зверталася до правоохоронних органів, аби розслідувати ці обставини.

В Раді нацбезпеки і оборони відповіли, що ці питання «не містять відображеної та задокументованої Апаратом РНБО України інформації».

Згідно зі ст. 5 закону «Про санкції», Рада національної безпеки й оборони Україна розглядає питання щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виключно за пропозицією Верховної Ради України, президента, Кабінету міністрів, Національного банку та Служби безпеки України, — йдеться у відповіді РНБО.

Російський телеканал «Россия-1» показав новий сезон серіалу «Свати 7», який зняла компанія «95 квартал», а КСУ визнав заборону показу російських фільмів і телепередач в Україні конституційною.

«Ракурс» повідомляв, що влітку 2021 року телеканал «1+1» вирішив й надалі транслювати серіал «Свати» російською мовою.

Джерело: «Українські Новини»