"Сваты" под санкциями - СНБО избежал ответа о запрете сериала в Украине (ДОКУМЕНТ)

https://racurs.ua/n165335-svaty-pod-sankciyami-snbo-izbejal-otveta-o-zaprete-seriala-v-ukraine-dokument.html

Ракурс

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) не сообщил, запретит ли в Украине сериал «Сваты-7» производства компании «Квартал 95».

Он транслируется на попавшем под украинские санкции телеканале «Россия-1».

В СНБО не знают, как фильм попал на российские экраны, говорится в ответе СНБО агентства «Українські Новини».

Журналистов также интересовал вопрос, проверял ли СНБО каким образом сериал в обход санкций попал в эфир российского канала, а также обращался ли СНБО в правоохранительные органы, чтобы расследовать эти обстоятельства.

В Совете нацбезопасности и обороны ответили, что эти вопросы «не содержат отраженной и задокументированной Аппаратом СНБО Украины информации».

Согласно ст. 5 закона Украины «О санкциях», Совет национальной безопасности и обороны Украины рассматривает вопросы применения, отмены и внесения изменений в санкции исключительно по предложению Верховной Рады Украины, президента, Кабинета министров, Национального банка и Службы безопасности Украины, — говорится в ответе СНБО.



Российский телеканал «Россия-1» показал новый сезон сериала «Сваты 7», снятый компанией «95 квартал», а КСУ признал запрет показа российских фильмов и телепередач в Украине конституционным.

«Ракурс» сообщал, что летом 2021 года телеканал «1+1» решил и дальше транслировать сериал «Сваты» на русском языке.