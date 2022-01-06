Температура. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n165377-pogoda-na-rizdvo-zdyvuie-morozamy-i-poholodannyam-karta.html

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Погода в Україні 7 січня переважатиме сонячна та морозна, опадів не очікується. На заході України температура сягатиме −4° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 5−10 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Києві 7 січня буде мінливо сонячною та сухою. Вночі температура повітря впаде до −3°, а вдень повітря сягатиме +1°.

Погода в Харкові буде прохолодною, вночі і вдень очікуються морози. Градуси опустяться до −1° вночі і підскочать до +1 тепла вдень.

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься відносно тепла. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують +2° тепла, а вдень обіцяють +4° тепла.

Погодні умови у Львові в п’ятницю будуть зимовими. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −4 до −6° морозу, а вдень обіцяють +2°.

Геомагнітна обстановка в Україні 7 січня прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.

Джерело: Gismeteo