Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Температура. Карта: Gismeteo

Погода на Різдво здивує морозами і похолоданням (КАРТА)

6 січ 2022, 17:30
999

Погода в Україні 7 січня переважатиме сонячна та морозна, опадів не очікується. На заході України температура сягатиме −4° морозу.

Пориви вітру перебуватимуть у межах 5−10 м/c. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура. Карта: Gismeteo

Опади. Карта: Gismeteo

Погода в Києві 7 січня буде мінливо сонячною та сухою. Вночі температура повітря впаде до −3°, а вдень повітря сягатиме +1°.

Погода в Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові буде прохолодною, вночі і вдень очікуються морози. Градуси опустяться до −1° вночі і підскочать до +1 тепла вдень.

Погода в Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра спостерігатиметься відносно тепла. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують +2° тепла, а вдень обіцяють +4° тепла.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові в п’ятницю будуть зимовими. Стовпчики термометрів вночі покажуть від −4 до −6° морозу, а вдень обіцяють +2°.

Погода у Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 7 січня прогнозується спокійна — магнітних бурь не прогнозують.


Геомагнітна обстановка. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів