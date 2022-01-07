Росія послала у Казахстан керівника окупації Криму

https://racurs.ua/ua/n165396-rosiya-poslala-u-kazahstan-kerivnyka-okupaciyi-krymu.html

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У Казахстані керуватиме так званими миротворцями Ташкентського пакту командувач ВДВ Росії Андрій Сердюков.

Усі направлені в Казахстан російські десантники мають бойовий досвід, заявили в російському Міноборони.

Термін дії місії у Казахстані обмежений, але росіяни не назвали конкретних дат.

Генерал-полковник Сердюков командує Повітряно-десантними військами РФ із жовтня 2016 року. Раніше він командував військами Південного військового округу та керував операцією із окупації Криму навесні 2014 року.

Саме Сердюков очолив та реалізував спецоперацію, коли російські військові забезпечили ухвалення парламентом Криму рішення про проведення незаконного референдуму про приєднання до РФ, який було організовано упродовж трьох тижнів.

У перекиданні російських військових у Казахстан задіяли 75 російських військово-транспортних літаків — Іл-76 та Ан-124. Перекидання триває цілодобово.

У Казахстан Росія направила підрозділи 45-ї бригади спецназу ПДВ, 98-ї повітряно-десантної дивізії ПДВ та 31-ї окремої бригади ПДВ.

Росіяни наразі спільно з силовиками Казахстану контролюють аеропорт Алмати і охороняють російське консульство та інші об'єкти.

Нагадаємо, про військову допомогу ОДКБ 5 січня попросив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. 7 січня в адміністрації президента Токаєва запевнили, що військовослужбовці ОДКБ не братимуть участі в бойових діях у Казахстані, їхня місія виключно миротворча.