В Україні розпочався запис на бустерну вакцинацію проти COVID-19

Отримати бустерну дозу щеплення від коронавірусу в Україні з 6 січня можуть усі охочі віком від 18 років. Записатися та отримати щеплення можна у будь-якому зручному пункті масової вакцинації або у медзакладі.

Про це повідомляє Helsi.me.

З моменту другої вакцинації має пройти щонайменше шість місяців. Записатись на щеплення можна за посиланням.

Для бустерної дози МОЗ рекомендує вакцину Moderna або Comirnaty від Pfizer. Тим, хто щепився CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За словами мнінстра охорони здоров’я Віктора Ляшка, люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу. Для них оптимальний період введення — від трьох до шести місяців після додаткової.

Після введення додаткової дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення.

Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат про попередню повну вакцинацію.

За інформацією МОЗ, в Україні вже 47,6% дорослого населення отримало принаймні одне щеплення проти COVID-19. 44,9% дорослого населення України отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця 2021 року мав становити 40%.

Тим часом нових хворих на коронавірус в Україні під час зимових свят побільшало.