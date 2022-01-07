Запись на бустерную вакцинацию против COVID-19 стартовала в Украине

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Ракурс

Получить бустерную дозу прививки от коронавируса в Украине с 6 января могут все желающие от 18 лет. Записаться и получить прививку можно в любом удобном пункте массовой вакцинации или в медучреждении.

Об этом сообщает Helsi.me.

С момента второй вакцинации должно пройти не менее шести месяцев. Записаться на прививку можно по ссылке.

Для бустерной дозы Минздрав рекомендует вакцину Moderna или Comirnaty от Pfizer. Тем, кто привился CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендуется вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводится дополнительная доза вакцины от COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу. Для них оптимальный период введения — от трех до шести месяцев после дополнительной.

После введения дополнительной дозы можно получить новый COVID-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения.

Сгенерировать его можно будет в «Дії» ориентировочно в конце января 2022 года. К тому времени будет действовать сертификат о предварительной полной вакцинации.

По информации Минздрава, в Украине уже 47,6% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни.

Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу 2021 должен составлять 40%.

Тем временем новых больных во время зимних праздников в Украине стало больше.