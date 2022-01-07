Токаев разрешил силовикам в Казахстане стрелять на поражение без предупреждения

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Ракурс

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев 7 января обратился к гражданам страны, где заявил, что приказал правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения.

Какая глупость, какие могут быть переговоры с преступниками и убийцами. Нам пришлось столкнуться с бандитами и террористами, причем подготовленными. Поэтому их нужно уничтожать, и это будет сделано в ближайшее время, — цитирует слова президента Orda.kz.

По словам Токаева, демократия — это «не вседозволенность и не подстрекательство», а «анархия приводит к нарушению прав человека».

Напомним, что в стране со 2 января проходят массовые протесты, вспыхнувшие в связи с двукратным повышением цен на сжиженный газ. К 6 января массовые протесты охватили почти всю страну.

Очевидцы сообщали о стрельбе и взрывах в Алматы. Появилась информация о погибших и раненых. Утром 6 января в Казахстане снова отключили интернет. В стране прекратили работу все банки. С 5 января на территории всей страны действует режим чрезвычайного положения, а силовики проводят «зачистку».

МВД Казахстана 7 января отчиталjсь, что во время «зачистки» были убиты 26 «вооруженных преступников» и еще 18 человек были ранены. Кроме того, силовики задержали 3 тыс. человек по всей стране.

Вечером 6 января МВД сообщало, что в столкновениях с протестующими в Казахстане погибли 18 силовиков.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев утром 7 января на заседании контртеррористического штаба заявил, что «конституционный порядок большей частью восстановлен во всех регионах страны».

Контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков, — сказал Токаев.

Во всех регионах Казахстана введен максимальный уровень террористической опасности. В таких условиях силовики могут проводить личный осмотр прохожих, беспрепятственно проникать в любые помещения, а также временно ограничивать или запрещать движение транспорта.

5 января Токаев обратился в страны-участницы ОДКБ с просьбой ввести войска для борьбы с «террористами». Эксперты называют ОДКБ структурой, посредством которой Москва управляет соседними странами. Ранее прошение о введении миротворцев ОДКБ не выполняло.

6 января в страну прибыли военные из России. Позже стало известно, что в Казахстан «в состав сил ОДКБ вылетела белорусская миротворческая рота 103 воздушно-десантной бригады сил спецопераций».

Также в Казахстан направят 200 военнослужащих из Таджикистана и 70 военных из Армении. 7 января депутаты парламента Кыргызстана дали согласие на отправку войск в Казахстан.