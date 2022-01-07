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Зачистка в «Кахахстане» — Токаев и ОДКБ обещают «уничтожить всех боевиков»
Зачистка в Казахстане — Токаев и ОДКБ обещают «уничтожить всех боевиков»https://racurs.ua/n165390-zachistka-v-kazahstane-tokaev-i-odkb-obeschaut-unichtojit-vseh-boevikov.htmlРакурс
МВД Казахстана 7 января отчиталось, что во время «зачистки» были убиты 26 «вооруженных преступников» и еще 18 человек ранены.
Такие данные привел гостелеканал «Хабар 24» со ссылкой на МВД.
Силовики задержали 3 тыс. человек по всей стране. Как сообщает МВД, все здания администрации в городах Казахстана «освобождены и взяты под усиленную охрану».
Также в результате «противостояния с хулиганской толпой» ранены 216 военнослужащих Нацгвардии в Алматы и Шимкенте. Об этом отчиталась пресс-служба военного формирования. Двое гвардейцев по контракту получили огнестрельные ранения, пятеро военнослужащих в тяжелом состоянии в реанимации.
Вечером 6 января МВД сообщало, что в столкновениях с протестующими в Казахстане погибли 18 силовиков.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев утром 7 января на заседании контртеррористического штаба заявил, что «конституционный порядок большей частью восстановлен во всех регионах страны».
Террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков, — сказал Токаев.
Так называемая «зачистка» в Алматы продолжается, пишет «Информбюро». Издание сообщает, что местные жители рассказывают о перестрелке на площади Республики, которая длилась всю ночь с 6 на 7 января.
«КазТАГ» передает, что участники столкновений забаррикадировались в пятиэтажном здании телеканала «Мир». Корреспондент издания рассказал, что после ночной зачистки в Таразе много раненых, особенно среди молодежи.
Основные стычки проходили якобы в парке, там много сожженных машин, выбиты двери горакимата Тараза. В городе не работает Интернет. Большие очереди (не менее 500 человек) стоят утром на оплату света. В Таразе электричество население получает по предоплате, — сообщил КазТАГ.
Во всех регионах Казахстана введен максимальный уровень террористической опасности. Об этом написал Tengrinew.
СМИ также сообщают о фактах отключения интернета утром в Казахстане 7 января.
Вечером 6 января в МВД заявили, что площадь Республики в Алматы «расчищена от преступных группировок».
С 5 января на территории всей страны действует режим чрезвычайного положения, так называемые миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане — утром 6 января в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками. Россия направила в Казахстан элитные части.
Так называемые белорусские миротворцы также прибыли в Казахстан: подразделение было доставлено пятью самолетами Ил-76.
Российский телеканал «Мир 24» сообщил, что это рота витебских бойцов-десантников.
Военнослужащие сил ОДКБ не будут участвовать в боевых действиях в Казахстане и убивать боевиков, заявил телеканалу «Хабар 24» первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев.
Боевую часть операции по зачистке города 6 января осуществляли силы подразделений «Аристан», «Арлан», «Беркут» и Минобороны, — добавил Абаев.
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