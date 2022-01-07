Зачистка в «Кахахстане» — Токаев и ОДКБ обещают «уничтожить всех боевиков»

https://racurs.ua/n165390-zachistka-v-kazahstane-tokaev-i-odkb-obeschaut-unichtojit-vseh-boevikov.html

Ракурс

МВД Казахстана 7 января отчиталось, что во время «зачистки» были убиты 26 «вооруженных преступников» и еще 18 человек ранены.

Такие данные привел гостелеканал «Хабар 24» со ссылкой на МВД.

Силовики задержали 3 тыс. человек по всей стране. Как сообщает МВД, все здания администрации в городах Казахстана «освобождены и взяты под усиленную охрану».

Также в результате «противостояния с хулиганской толпой» ранены 216 военнослужащих Нацгвардии в Алматы и Шимкенте. Об этом отчиталась пресс-служба военного формирования. Двое гвардейцев по контракту получили огнестрельные ранения, пятеро военнослужащих в тяжелом состоянии в реанимации.

Вечером 6 января МВД сообщало, что в столкновениях с протестующими в Казахстане погибли 18 силовиков.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев утром 7 января на заседании контртеррористического штаба заявил, что «конституционный порядок большей частью восстановлен во всех регионах страны».

Террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков, — сказал Токаев.

Так называемая «зачистка» в Алматы продолжается, пишет «Информбюро». Издание сообщает, что местные жители рассказывают о перестрелке на площади Республики, которая длилась всю ночь с 6 на 7 января.

«КазТАГ» передает, что участники столкновений забаррикадировались в пятиэтажном здании телеканала «Мир». Корреспондент издания рассказал, что после ночной зачистки в Таразе много раненых, особенно среди молодежи.

Основные стычки проходили якобы в парке, там много сожженных машин, выбиты двери горакимата Тараза. В городе не работает Интернет. Большие очереди (не менее 500 человек) стоят утром на оплату света. В Таразе электричество население получает по предоплате, — сообщил КазТАГ.

Во всех регионах Казахстана введен максимальный уровень террористической опасности. Об этом написал Tengrinew.

СМИ также сообщают о фактах отключения интернета утром в Казахстане 7 января.

Вечером 6 января в МВД заявили, что площадь Республики в Алматы «расчищена от преступных группировок».

С 5 января на территории всей страны действует режим чрезвычайного положения, так называемые миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане — утром 6 января в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками. Россия направила в Казахстан элитные части.

Так называемые белорусские миротворцы также прибыли в Казахстан: подразделение было доставлено пятью самолетами Ил-76.

Российский телеканал «Мир 24» сообщил, что это рота витебских бойцов-десантников.

Военнослужащие сил ОДКБ не будут участвовать в боевых действиях в Казахстане и убивать боевиков, заявил телеканалу «Хабар 24» первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев.