Зачистка у Казахстані - Токаєв і ОДКБ обіцяють “знищити усіх бойовиків”

https://racurs.ua/ua/n165390-zachystka-u-kazahstani-tokaiev-i-odkb-obicyaut-znyschyty-usih-boyovykiv.html

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МВС Казахстану 7 січня відзвітувало, що під час «зачистки» було вбито 26 «озброєних злочинців» і ще 18 людей поранено.

Такі дані навів держтелеканал «Хабар 24» з посиланням на МВС.

Силовики затримали 3 тис. людей у всій країні. Як повідомляє МВС, усі будівлі адміністрації в містах Казахстану «звільнені та взяті під посилену охорону».

Також в результаті «протистояння з хуліганським натовпом» поранено 216 військовослужбовців Нацгвардії в Алмати та Шимкенті. Про це прозвітувала прес-служба військового формування.

Двоє гвардійців за контрактом отримали вогнепальні поранення, п’ятеро військовослужбовців у важкому стані в реанімації.

Увечері 6 січня МВС повідомляло, що під час зіткнень із протестувальниками в Казахстані загинули 18 силовиків.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв уранці 7 січня на засіданні контртерористичного штабу заявив, що «конституційний порядок здебільшого відновлено у всіх регіонах країни».

Терористи, як і раніше, застосовують зброю, завдають шкоди майну громадян. Тому контртерористичні акції слід продовжувати до повного знищення бойовиків, — сказав Токаєв.

Так звана «зачистка» в Алмати продовжується, пише «Інформбюро». Видання повідомляє, що місцеві жителі розповідають про перестрілку на площі Республіки, яка тривала всю ніч із 6 на 7 січня.

КазТАГ передає, що учасники сутичок забарикадувались у п’ятиповерховій будівлі телеканалу «Мир». Кореспондент видання розповів, що після нічної зачистки у Таразі багато поранених, серед них багато молоді.

Основні сутички проходили нібито в парку, там багато спалених машин, вибито двері горакімату Тараза. У місті не працює інтернет. Великі черги (не менше 500 осіб) стоять уранці на оплату за світло. У Таразі електрику населення отримує за передоплатою , — повідомив КазТАГ.

У всіх регіонах Казахстану запроваджено максимальний рівень терористичної небезпеки. Про це написав Tengrinew.

ЗМІ також повідомляють про факти відключення інтернету вранці у Казахстані 7 січня.

Увечері 6 січня в МВС заявили, що площа Республіки в Алмати «розчищена від злочинних угруповань». З 5 січня на території всієї країни діє режим надзвичайного стану, так звані миротворчі сили Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) розпочали виконання поставлених завдань у Казахстані — вранці 6 січня до Алмати прибув перший борт із російськими військами. Росія направила до Казахстану елітні частини.

Так звані білоруські миротворці також прибули до Казахстану: підрозділ доставили п’ятьма літаками Іл-76.

Російський телеканал «Мир 24» повідомив, що це рота вітебських бійців-десантників.

Військовослужбовці сил ОДКБ не братимуть участі в бойових діях у Казахстані та вбивати бойовиків, заявив телеканалу «Хабар 24» перший заступник керівника адміністрації президента Казахстану Даурен Абаєв.