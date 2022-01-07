Хворих на коронавірус в Україні побільшало - нова ковід-статистика

https://racurs.ua/ua/n165389-hvoryh-na-koronavirus-v-ukrayini-pobilshalo-nova-kovid-statystyka.html

Ракурс

7 тис. 177 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 січня 2022 року. Зокрема, захворіли 364 дитини та 203 медпрацівники.

Померли від ускладнень хвороби 192 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіло вже 3 млн 696 тис. 468 осіб, летальних випадків — 97 тис. 88.

6 січня в Україні виявили 6 тис. 632 випадки ковіду, а 5 січня — 4 тис. 571.

За добу 6 січня в Україні 71 тис. 841 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 21 тис. 997 людей, другу дозу — 44 тис. 836 людей, додаткову дозу отримали 388 людей, бустерну — 4 тис. 620.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 тис. 866 хворих.

Найбільше нових хворих за добу у Києві, Харківський та Львівській областях.

Вже 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 44,9% дорослого населення України отримали дві дози вакцини проти коронавірусної хвороби.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця 2021 року має становити 40%.

6 січня в Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для всіх повнолітніх, незалежно від того, яким препаратом вони щепилися.