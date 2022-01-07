Больных коронавирусом в Украине стало больше — новая ковид-статистика

https://racurs.ua/n165389-bolnyh-koronavirusom-v-ukraine-stalo-bolshe-novaya-kovid-statistika.html

Ракурс

7 тыс. 177 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 7 января 2022 года. В частности, заболели 364 ребенка и 203 медработника.

Умерли от осложнений болезни 192 человека.

За все время пандемии в Украине заболело уже 3 млн 696 тыс. 468 человек, летальных исходов — 97 тыс. 88.

6 января в Украине было выявлено 6 тыс. 632 случая ковида, а 5 января — 4 тыс. 571.

За сутки 6 января в Украине 71 тыс. 841 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 21 тыс. 997 человек, вторую дозу — 44 тыс. 836 человек, дополнительную дозу получили 388 человек, бустерную — 4 тыс. 620 человек.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 866 больных.

Самое большое число новых больных за сутки в Киеве, Харьковской и Львовской областях.

Уже 47,6% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19. 44,9% взрослого населения Украины получили две дозы вакцины против коронавирусной болезни.

Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу 2021 года должен составлять 40%.

6 января в Украине разрешили бустерную дозу вакцины против коронавируса для всех совершеннолетних, независимо от того, каким препаратом они прививались.