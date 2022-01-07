Православные и греко-католики Украины празднуют Рождество Христово (ВИДЕО)

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Ракурс

Сегодня, 7 января, православные верующие празднуют Рождество Христово.

Большинство украинцев — православные христиане.

В 2018 году Украина заняла 11 место по религиозности среди 34 стран Европы. 22% граждан говорят, что религия очень важна в их жизни, 35% говорят, что посещают религиозные службы по меньшей мере раз в месяц, 29% говорят, что молятся каждый день, 32% говорят, что верят в Бога с абсолютной уверенностью.

При этом большинство граждан Украины православные — 62,3%, греко-католиков среди верующих 9%.

По юлианскому календарю Рождество — с 6 на 7 января — кроме Православной церкви Украины и Греко-католической церкви — отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская, Русская и Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты.

Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

При этом остальные поместные православные церкви празднуют Рождество, как и католики, — с 24 на 25 декабря. Они пользуются новоюлианским календарем, совпадающим с католическим григорианским.

С рождественским посланием к украинцам обратились главы Православной церкви Украины, Греко-католической церкви и РПЦ в Украине.

Рождество Христово было историческим событием, но оно не связано ни календарем, ни историей, оставаясь неизмеримо выше над ними, — так обратился к верующим накануне Рождества митрополит Епифаний, глава ПЦУ.

Более трех веков наша Церковь страдала от несправедливого плена, аннексии и заключения со стороны своей младшей дочери — Церкви Московской. В эти века были попраны наши права и обычаи церковной жизни, искоренялись правдивые знания о нашем прошлом. Московия присвоила себе даже наше собственное имя «Русь», нашу историю от княжеских времен. Будучи дочерью — назвалась нашей матерью, но вела себя и продолжает вести себя как злая мачеха.

Однако Вселенский патриархат соборным решением преодолел все препятствия и утвердил нашу поместную Украинскую православную церковь — равноправную автокефальную Церковь-Сестру.

7 января митрополит Епифаний возглавит в 09.00 литургию в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.