Православні та греко-католики України святкують Різдво Христове (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n165388-pravoslavni-ta-greko-katolyky-ukrayiny-svyatkuut-rizdvo-hrystove-video.html

Ракурс

Сьогодні, 7 січня, православні віруючі святкують Різдво Христове.

Більшість українців — православні християни.

У 2018 Україна посіла 11 місце за релігійністю серед 34 країн Європи. 31% є дуже релігійним, з них 22% населення України кажуть, що релігія є дуже важливою в їхньому житті, 35% — кажуть, що відвідують релігійні служби щонайменше раз на місяць, 29% кажуть, що моляться щодня, 32% кажуть, що вірять у Бога з абсолютною впевненістю.

При цьому більшість громадян України православні — 62,3%, греко-католиків серед вірян 9%.

За юліанським календарем Різдво — з 6 на 7 січня — окрім Православної церкви України та Греко-католицької церкви відзначають також Сербська, Єрусалимська, Грузинська, Російська та Польська православні церкви, афонські монастирі, деякі протестанти.

Урочиста служба проходить і на місці народження Ісуса Христа у Вифлеємі.

При цьому решта помісних православних церков святкують Різдво, як і католики, — з 24 на 25 грудня. Вони користуються новоюліанським календарем, що збігається з католицьким григоріанським.

З різдвяним посланням до українців звернулися очільники Православної церкви України, Греко-католицької церкви та РПЦ в Україні.

Різдво Христове було історичною подією, але воно не зв’язане ані календарем, ані історією, залишаючись незмірно вищим над ними, сказав вірянам напередодні Різдва митрополит Епіфаній, очільник ПЦУ.

Понад три століття наша Церква потерпала від несправедливого полону, анексії та ув’язнення з боку своєї молодшої дочки — Церкви Московської. В ці століття було потоптано наші права і звичаї церковного життя, викорінювалися правдиві знання про наше минуле. Московія привласнила собі навіть наше власне ім’я «Русь», нашу історію від княжих часів. Бувши дочкою — назвалася нашою матір’ю, але поводилася і продовжує поводитися як зла мачуха. Однак Вселенський патріархат соборним рішенням подолав всі перешкоди та утвердив нашу помісну Українську православну церкву як рівноправну автокефальну Церкву-Сестру.

Ми вдячні нашим братнім Церквам, які вже послідкували томосу і підтримують нас. Вдячні ми і тим церквам, які хоча ще не зробили офіційних заяв, однак і не стали на шлях схизми, як Московська церква, яка одна-єдина розірвала спілкування і поринула в згубну прірву порушення канонів та самоізоляції.

7 січня митрополит Епіфаній очолить о 09.00 літургію у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.