Різдво. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165386-7-sichnya-svyatkuut-rizdvo-hrystove-tradyciyi-ta-zvychayi-svyata.html

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Різдво Христове святкують в Україні 7 січня. У християн східного обряду це одне з найважливіших церковних свят. Вранці 7 січня в Україні люди традиційно вітаються фразою «Христос народився!», на яку потрібно відповісти «Славімо його!».

Цього дня українці ходять до церкви, а потім в гості до родичів та близьких. 7 січня вже можна не обмежуватися лише пісними стравами — на стіл ставлять домашню ковбаску, холодець, яйця та шинку.

Особливою традицією на Різдво вважається колядування. Люди ходять від хати до хати і співають обрядових пісень. Найчастіше в текстах господарям бажають достатку, щастя і доброї долі. А за такі гарні побажання господарі виносять колядникам гроші та різні смаколики.

Різдво є святом Боговтілення, тобто з’явлення Бога в подобі людській. В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, Різдво є державним вихідним днем.

В Євангелії від Матвія та Луки можна дізнатися історію народження Спасителя. За легендою, Ісус Христос народився в Вифлеємі від Діви Марії та Святого Духа. В момент його народження в небі засіяла яскрава зоря, яку називають Вифлеємською. Саме вона вказала путь мудрецям, які принесли Спасителю три дари. Після завершення земного життя Ісуса Христа довгий час дата його народження не була святом. Кілька століть святкувалося лише його Воскресіння. Перше задокументоване Різдво Христове відбулося 336 року в Римській імперії. А остаточно це свято було затверджено 431 року під час Третього Вселенського Собору.

Що не можна робити цього дня:

7 січня дівчатам заборонялося ворожити, вважалося, що вони «проворожать» свою молодість;

не дозволялося купатися, тому всі водні процедури намагалися провести заздалегідь, адже зустрічати Різдво потрібно з чистими душею та тілом;

не можна займатися будь-якими справами по господарству, а також тяжкою працею;

не фарбуйте і не стрижіть волосся;

на стіл не ставлять порожні тарілки, на кожній повинно хоча б щось лежати;

не ходять не полювання і не вбивають тварин;

7 січня намагайтеся не лаятися.

Прикмети на 7 січня: