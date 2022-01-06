https://racurs.ua/n165386-7-yanvarya-prazdnuut-rojdestvo-hristovo-tradicii-i-obychai-prazdnika.html

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Рождество Христово празднуют в Украине 7 января. У христиан восточного обряда это один из важнейших церковных праздников. Утром 7 января в Украине люди традиционно приветствуются фразой «Христос родился!», на которую нужно ответить «Славим его!».

В этот день украинцы ходят в церковь, а затем в гости к родственникам и близким. 7 января уже можно не ограничиваться только постными блюдами — на стол ставят домашнюю колбаску, студень, яйца и ветчину.

Особой традицией на Рождество считается колядование. Люди ходят от дома к дому и поют обрядовые песни. Чаще всего в текстах хозяевам желают достатка, счастья и хорошей судьбы. А за такие хорошие пожелания хозяева выносят колядникам деньги и разные вкусности.

Рождество является праздником Боговоплощения, то есть явлением Бога в подобии человеческом. В Украине, как и во многих других странах мира, Рождество является государственным выходным днем.

В Евангелии от Матфея и Луки можно узнать историю рождения Спасителя. По легенде, Иисус Христос родился в Вифлееме от Девы Марии и Святого Духа. В момент его рождения в небе засеяла яркая звезда, которую называют Вифлеемской. Именно она указала путь мудрецам, принесшим Спасителю три дара. После земной жизни Иисуса Христа долгое время дата его рождения не была праздником. Несколько веков праздновалось только его Воскресение. Первое задокументированное Рождество Христово состоялось в 336 году в Римской империи. А окончательно этот праздник был утвержден в 431 году во время Третьего Вселенского Собора.

Что нельзя делать в этот день:

7 января девушкам запрещалось гадать, считалось, что они «прогадают» свою молодость;

не разрешалось купаться, поэтому все водные процедуры пытались провести заранее, ведь встречать Рождество нужно с чистыми душой и телом;

нельзя заниматься какими-либо делами по хозяйству, а также тяжелым трудом;

не окрашивайте и не стригите волосы;

на стол не ставят пустые тарелки, на каждой должно хоть что-то лежать;

не ходят не охоту и не убивают животных;

7 января пытайтесь не ругаться.

Приметы на 7 января: