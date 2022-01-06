https://racurs.ua/n165385-poroshenko-sbejal-za-granicu-kogda-zamayachilo-podozrenie-gbr.html

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Государственное бюро расследований (ГБР) намекает, что пятый президент и глава партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко решил вылететь за границу тогда, когда появилась информация о подготовке ему подозрения в госизмене.

Следователи заявляют, что билеты Порошенко приобрел в 19.04 17 декабря — спустя несколько часов после того, как ему пытались вручить повестку о вызове. Об этом сообщает ГБР.

6 января в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства ДБР об аресте имущества пятого президента Украины Петра Порошенко, его адвокат заявил об заранее сформированном плане поездки Порошенко в страны ЕС. В то же время следователи ДБР установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу днем ​​ранее попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий, — заявили в ГБР.



Там утверждают, что аргументы адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности. Указано, что органы следствия ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих следственных действий.

Напомним, ранее мы сообщали, что Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество пятого президента Петра Порошенко по делу о государственной измене. Суд в вечер перед Рождеством арестовал все имущество и активы Порошенко в рамках дела, по которому экс-президент проходит как подозреваемый.