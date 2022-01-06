Застолье. Фото: УП

https://racurs.ua/n165384-novogodnee-zastole-ubilo-voennogo-na-odeschine-podozrevau-alkogol.html

Ракурс

Новогоднее застолье в Одесской области обернулось смертью для одного из военнослужащих. После праздника ему стало плохо.

Сейчас проверяется версия о небрежности командования воинской части. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

30 декабря 2021 года командование организовало новогоднее застолье в военной части. После праздника трое военнослужащих-контрактников вернулись в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения. Через некоторое время одного из военных нашли без сознания, его смерть констатировала бригада скорой. Остальные солдаты госпитализированы в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в поселке Радостное Беляевского района, военные могли отравиться некачественным алкоголем.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «преднамеренное убийство». Сообщается, что открыто дело по факту небрежной службы военными должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области (ч.3 ст. 425 УК Украины). Следователи и прокуроры выясняют обстоятельства трагедии, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашивают свидетелей.

Напомним, ранее мы сообщали, что отравление суррогатным алкоголем в Российской Федерации привело к смерти 14 человек.