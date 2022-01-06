Застілля. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165384-novorichne-zastillya-vbylo-viyskovogo-na-odeschyni-pidozruut-neyakisnyy-alkogol.html

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Новорічне застілля на Одещині обернулося смертю для одного з військовослужбовців. Після свята йому стало зле.

На сьогодні перевіряється версія про недбалість командування військової частини. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

30 грудня 2021 року командування організувало новорічне застілля у військовій частині. Після свята троє військовослужбовців-контрактників повернулися в гуртожиток у стані сильного алкогольного сп’яніння. Через деякий час одного з військових знайшли непритомним, його смерть констатувала бригада швидкої. Решта солдатів госпіталізовані у важкому стані.

Інцидент стався в селищі Радісне Біляївського району, військові могли отруїтися неякісним алкоголем.

За даним фактом поліція відкрила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство». Повідомляється, що відкрито справу за фактом недбалої служби військовими посадовими особами військової частини ЗСУ в Одеській області (ч.3 ст. 425 КК України). Слідчі та прокурори з’ясовують обставини трагедії, призначено низку судово-медичних експертиз, допитують свідків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що отруєння сурогатним алкоголем в Російській Федерації призвело до смерті 14 осіб.