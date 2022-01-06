https://racurs.ua/ua/n165383-nezvychayni-bareliefy-znayshly-na-terytoriyi-starodavnoyi-imperiyi-foto.html

Ракурс

Унікальні барельєфи часів стародавньої китайської імперії вдалося виявити вченим. Фахівці з Інституту археологічних досліджень провінції Шаньсі (Китай) знайшли розграбовану похоронну камеру.

Усередині камери знаходиться кам’яний саркофаг, а вже в нього колись помістили дерев’яну труну з тілом померлої людини. Про це повідомляє Naked science.

Розміри гробниці вражають — площа становить 1,8 метра на 3,3 метра, а висота — 1,9 метра.

На стінах гробниці збереглися якісно виконані барельєфи з зображеннями воїнів, тварин, міфічних істот. Також на дні однієї з колон, що підпирають склепіння гробниці, висічений рік її створення. У перекладі на звичне нам літочислення це 456 рік нашої ери — час розквіту імперії Північна Вей.

Імперія Північна Вей найбільш відома об'єднанням Північного Китаю в 439 року, вона також широко фінансувала розвиток мистецтв, багато творів цього періоду збереглися до наших днів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття зробили вчені з Іраку та Італії — вони знайшли залишки великого заводу з виробництва вина часів Ассирії. Також археологи виявили монументальні барельєфи, що зображують царів та богів.

Джерело: Naked science