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Ракурс

Незвичайні барельєфи знайшли на території стародавньої імперії (ФОТО)

6 січ 2022, 20:18
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Унікальні барельєфи часів стародавньої китайської імперії вдалося виявити вченим. Фахівці з Інституту археологічних досліджень провінції Шаньсі (Китай) знайшли розграбовану похоронну камеру.

Усередині камери знаходиться кам’яний саркофаг, а вже в нього колись помістили дерев’яну труну з тілом померлої людини. Про це повідомляє Naked science.

Барельєф. Фото: Naked scienceРозміри гробниці вражають — площа становить 1,8 метра на 3,3 метра, а висота — 1,9 метра.

Барельєф. Фото: Naked scienceНа стінах гробниці збереглися якісно виконані барельєфи з зображеннями воїнів, тварин, міфічних істот. Також на дні однієї з колон, що підпирають склепіння гробниці, висічений рік її створення. У перекладі на звичне нам літочислення це 456 рік нашої ери — час розквіту імперії Північна Вей.

Барельєф. Фото: Naked scienceІмперія Північна Вей найбільш відома об'єднанням Північного Китаю в 439 року, вона також широко фінансувала розвиток мистецтв, багато творів цього періоду збереглися до наших днів.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття зробили вчені з Іраку та Італії — вони знайшли залишки великого заводу з виробництва вина часів Ассирії. Також археологи виявили монументальні барельєфи, що зображують царів та богів.

Джерело: Naked science

Джерело: Ракурс


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