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Ракурс

Необычные барельефы нашли на территории стародавней империи (ФОТО)

6 янв 2022, 20:18
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Уникальные барельефы времен древней китайской империи удалось обнаружить ученым. Специалисты из Института археологических исследований провинции Шаньси (Китай) нашли разграбленную погребальную камеру.

Внутри камеры находится каменный саркофаг, а уже в него некогда поместили деревянный гроб с телом умершего человека. Об этом сообщает Naked science.

Барельеф. Фото: Naked science

Размеры гробницы впечатляют — площадь составляет 1,8 метра на 3,3 метра, а высота — 1,9 метра.

Барельеф. Фото: Naked science

На стенах гробницы сохранились качественно выполненные барельефы с изображениями воинов, животных, мифических существ. Также на дне одной из колонн, подпирающих свод гробницы, высечен год ее создания. В переводе на привычное нам летоисчисление это 456 год нашей эры — время расцвета империи Северная Вэй.

Барельеф. Фото: Naked science

Империя Северная Вэй наиболее известна объединением Северного Китая в 439 году, она также широко финансировала развитие искусств, многие произведения этого периода сохранились до наших дней.


Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие сделали ученые из Ирака и Италии — они нашли остатки крупного завода по производству вина времен Ассирии. Также археологи обнаружили монументальные барельефы, изображающие царей и богов.

Источник: Naked science

Источник: Ракурс


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