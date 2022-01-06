Порошенко. Фото:

https://racurs.ua/ua/n165385-poroshenko-vtik-za-kordon-koly-zamayachyla-pidozra-dbr.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) натякає, що п’ятий президент та голова партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.

Слідчі заявляють, що квитки Порошенко придбав о 19.04 17 грудня — через кілька годин після того, як йому намагалися вручити повістку про виклик. Про це повідомляє ДБР.

6 січня в ході судового засідання щодо розгляду клопотання ДБР про арешт майна п’ятого президента України Петра Порошенка, його адвокат заявив про заздалегідь сформований план поїздки Порошенка до країн ЄС. Водночас слідчі ДБР встановили, що Петро Порошенко замовив квитки на літак за кордон у день спроби вручення йому повістки про виклик до ДБР для проведення процесуальних дій, — заявили в ДБР.



Там стверджують, що аргументи адвокатів про нібито заздалегідь заплановану поїздку не відповідають дійсності. Вказано, що органи слідства чекають на повернення Порошенка для проведення відповідних слідчих дій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно п’ятого президента Петра Порошенка в справі про державну зраду. Суд у вечір перед Різдвом арештував усе майно та активи Порошенка в рамках справи, за якою екс-президент проходить як підозрюваний.