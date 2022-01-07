Токаєв дозволив силовикам у Казахстані стріляти на ураження без попередження

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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 7 січня звернувся до громадян країни, в якому заявив, що наказав правоохоронним органам та армії відкривати вогонь на ураження без попередження.

Яка дурість, які можуть бути переговори зі злочинцями та вбивцями. Нам довелося мати справу з бандитами та терористами, причому підготовленими. Тому їх треба знищувати, і це буде зроблено найближчим часом, — цитує слова президента видання Orda.kz.

За словами Токаєва, демократія — це «не вседозволеність і не підбурювання», а «анархія призводить до порушення прав людини».

Нагадаємо, що у країні з 2 січня відбуваються масові протести, які спалахнули у зв’язку з дворазовим підвищенням цін на скраплений газ. До 6 січня масові протести охопили майже всю країну.

Очевидці повідомляли про стрілянину та вибухи в Алмати. З’явилася інформація про загиблих та поранених. Вранці 6 січня у Казахстані знову відключили інтернет. У країні припинили роботу усі банки. З 5 січня на території всієї країни діє режим надзвичайного стану, а силовики проводят «зачистки».

МВС Казахстану 7 січня відзвітували, що під час «зачистки» було вбито 26 «озброєних злочинців» і ще 18 людей поранено. Крім того, силовики затримали 3 тис. людей у ​​всій країні.

Увечері 6 січня МВС повідомляло, що під час зіткнень із протестувальниками в Казахстані загинули 18 силовиків.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зранку 7 січня на засіданні контртерористичного штабу заявив, що «конституційний порядок здебільшого відновлено у всіх регіонах країни».

Контртерористичні акції слід продовжувати до повного знищення бойовиків, — сказав Токаєв.

У всіх регіонах Казахстану запроваджено максимальний рівень терористичної небезпеки. За таких умов силовики можуть проводити особистий огляд перехожих, безперешкодно проникати у будь-які приміщення, а також тимчасово обмежувати чи забороняти рух транспорту.

5 січня Токаєв звернувся до країн — учасниць ОДКБ із проханням запровадити війська для боротьби з «терористами». Експерти називають ОДКБ структурою, за допомогою якої Москва керує сусідніми країнами. Раніше прохання про введення миротворців ОДКБ не виконувало.

6 січня до країни прибули військові із Росії. Пізніше стало відомо, що в Казахстан «у складі сил ОДКБ вилетіла білоруська миротворча рота 103 повітряно-десантної бригади сил спецоперацій».

Також до Казахстану направлять 200 військовослужбовців із Таджикистану та 70 військових із Вірменії. 7 січня депутати парламенту Киргизстану дали згоду на відправку військ до Казахстану.