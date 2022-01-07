Зеленський Різдвом насолоджується у Карпатах - нове відео президента на лижах

https://racurs.ua/ua/n165393-zelenskyy-nasolodjuietsya-rizdvom-u-karpatah-nove-video-prezydenta-na-lyjah.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, вже традиційно Різдво проводить у Карпатах.

7 січня глава держави виклав в Інстаграм коротке відео з гори у Карпатах. Зеленський записав ролик, з’їжджаючи з гори на лижах.

Наші гори. Наші люди. Наша дивовижна Україна. Усім щасливого Різдва! — прокоментував відео з гірськими краєвидами президент.

Зеленський не вперше у Карпатах і він знову приїхав на курорт, який належить структурам, близьким до Ігоря Коломойського. Раніше обидва підтвердили, що жили певний час на одному поверсі в готельному комплексі «Буковеля».

Крім того, Зеленського сфотографували з головою Офсу президента Андрієм Єрмаком в закладі харчування.