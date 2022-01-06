Зеленський розважається з Єрмаком у Гуті, а в Буковелі з Коломойським - Порошенко

https://racurs.ua/ua/n165353-zelenskyy-rozvajaietsya-z-iermakom-u-guti-a-v-bukoveli-z-kolomoyskym-poroshenko.html

Ракурс

Петро Порошенко, колишній президент, який 17 січня обіцяє повернутися до Києва, заявив, що зараз при владі в Україні перебувають неадеквати. Він наголосив на необхідності працювати над активізацією західної підтримки, зокрема з боку європейських та американських партнерів.

Дивно, що в дні такої напруги виконувач ролі президента постить відосик, що залишилося за кадром новорічного відосика. Він розважається з цуциками в спортзалі, з Єрмаком (главою Офісу президента — ред.) у Гуті. Відпочиває в Буковелі разом з Коломойським, своїм годфазером і головним вигодонабувачем від перебування Зеленського в офісі президента, — написав у Телеграм Порошенко.

Зеленський ще 4 січня офіційно підтвердив, що поїхав на гірськолижний курорт «Буковель» у Карпатах «для короткого зимового відпочинку». Глава держави приїхав у готель Radisson Blu Resort Bukovel поруч з олігархом Ігорем Коломойський. Власниками гірськолижного курорту зараз є дружина та син нардепа Ігоря Палиці — бізнес-партнера Коломойського.

Коли при владі неадеквати, опозиція має діяти ще активніше. Тому наступний тиждень — з 10 по 15 січня — працюватиму в Європі над захистом України від російської агресії та підтримкою демократії в нашій країні, — переконує Порошенко.

Нардеп також заявив, що уважно стежить за подіями в Казахстані, зустріччю радників «нормандського формату», яка має пройти без участі України в Москві, а також за безпековими консультаціями НАТО з Росією.