Зеленський підтвердив “короткий відпочинок” у Буковелі

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський 4 січня офіційно підтвердив, що поїхав на гірськолижний курорт «Буковель» у Карпатах «для короткого зимового відпочинку».

Про це глава держави написав у Фейсбук.

Водночас речник Зеленського Сергій Никифоров у коментарі «Громадському» заявив, що президент не зустрічався у «Буковелі» з олігархом Ігорем Коломойським, котрий за даними ЗМІ зупинився в одному готелі із Зеленським. Зауважимо, власниками гірськолижного курорту зараз є дружина та син нардепа Ігоря Палиці — бізнес-партнера Коломойського.

Раніше у вівторок стало відомо, що Зеленський приїхав у «Буковель» і оселився в готелі, де перебуває Коломойський із родиною. За інформацією «Української правди», глава держави приїхав у готель Radisson Blu Resort Bukovel й мешкає на п’ятому поверсі. В одному із сусідніх номерів розмістилася його охорона. На тому ж п’ятому поверсі вже перебуває Коломойський. Сам олігарх у коментарі ЗМІ щодо можливої зустрічі із Зеленським вказав: «Не чув, не бачився і не планую. О 16:00 їду (у Дніпро)».