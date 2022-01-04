Зеленский подтвердил «короткий отдых» в Буковеле

https://racurs.ua/n165300-zelenskiy-podtverdil-korotkiy-otdyh-v-bukovele-foto.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский 4 января официально подтвердил, что уехал на горнолыжный курорт Буковель в Карпатах для короткого зимнего отдыха.

Об этом глава государства написал в Фейсбуке.

В то же время, спикер Зеленского Сергей Никифоров в комментарии для «Громадське» заявил, что президент не встречался в «Буковеле» с олигархом Игорем Коломойским, который по данным СМИ остановился в одном отеле с Зеленским. Отметим, что владельцами горнолыжного курорта сейчас является жена и сын нардепа Игоря Палицы — бизнес-партнера Коломойского.

Ранее во вторник стало известно, что Зеленский приехал в Буковель и поселился в гостинице, где находится Коломойский с семьей. По информации «Украинской правды», глава государства приехал в отель Radisson Blu Resort Bukovel и проживает на пятом этаже. В одном из соседних номеров разместилась его охрана. На том же пятом этаже уже находится Коломойский. Сам олигарх в комментарии СМИ по поводу возможной встречи с Зеленским указал: «Не слышал, не виделся и не планирую. В 16.00 еду (в Днепр)».