Первый температурный рекорд 2022 года установил Киев

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Первый температурный рекорд 2022 года установил Киев — сутки 3 января стали самыми теплыми в столице Украины за 142 года наблюдений метеорологов.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

В этот день среднесуточная температура воздуха составила +4,3°C, что на 0,3°C выше рекордного значения температуры в этот день 1899 года. Ученые отметили, что в мегаполисе впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +4,3°C.

Климатическая норма превышена на 7,3°C, что соответствует погоде конца октября, — указали метеорологи.

Максимальная температура в столице поднялась до +8,2°C, таким образом, предыдущий рекорд 1899 года был превышен на 2,1°C.

Кроме того, ученые в период с 28 по 31 декабря исследовали воздух в Киеве и отметили превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота (в 3,8 раза) и формальдегида (в 2,1−2,4 раза).

В Украине 4 января объявляли штормовое предупреждение из-за дождей и порывов ветра.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января Европа встретила аномально теплый Новый год. Кое-где температура превышала +24°C. Недалеко от испанского города Мадрид синоптики зафиксировали 22,7°С.