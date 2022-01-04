Перший температурний рекорд 2022 року встановив Київ

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Ракурс

Перший температурний рекорд 2022 року встановив Київ — доба 3 січня стала найтеплішою у столиці України за 142 роки спостережень метеорологів.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Цього дня середньодобова температура повітря становила +4,3°C, що на 0,3°C вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року. Науковці зазначили, що у мегаполісі вперше за 142 роки середньодобова температура повітря становила +4,3°C.

Кліматична норма перевищена на 7,3°C, що відповідає погоді кінця жовтня, — вказали метеорологи.

Максимальна температура у столиці піднялася до +8,2°C, таким чином попередній рекорд 1899 року було перевищено на 2,1°C.

Окрім цього, науковці у період з 28 по 31 грудня дослідили повітря у Києві й відмітили перевищення гранично допустимих концентрацій діоксиду азоту (у 3,8 рази) і формальдегіду (у 2,1−2,4 рази).

В Україні 4 січня оголошували штормове попередження через дощі і пориви вітру.

Нагадаємо, у ніч з 31 грудня на 1 січня Європа зустріла аномально теплий Новий рік. Подекуди температура перевищувала +24°C. Неподалік від іспанського міста Мадрид синоптики зафіксували +22,7°С.