Родичі померлої дитини жорстоко побили медиків у Запоріжжі – подробиці. Фото: УП

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У Запоріжжі родичі дворічного хлопчика, який помер напередодні Нового року, побили чотирьох медиків та ліфтера.

Черговий лікар та ліфтер зараз перебувають на лікарняному. Інші постраждалі отримали легкі тілесні ушкодження і продовжують працювати, пише «Укрінформ».

Директор Запорізької обласної дитячої лікарні Юрій Борзенко розповів, що близько 10 осіб ввірвалися до медичного закладу. Вони розбили скло та вибили замок.

Після цього компанія побила двох медбратів та чергового лікаря, які намагалися їх стримати. Наступного дня родичі померлого хлопчика побили ліфтера та лікаря-кардіолога.

За словами лікаря, роботу лікарні на 12 годин було паралізовано. Загалом у медзакладі на лікуванні перебували 270 дітей.

Зазначається, що причина смерті дитини буде встановлена ​​після отримання результатів судово-медичної експертизи. За словами медиків, дитина мала серцево-судинні захворювання. Протягом року хлопчик близько 10 разів проходив курс лікування в обласній лікарні.

У поліції за фактом побиття персоналу лікарні порушили справу за ч. 2 ст. 296 та ч. 1 ст. 129 УКУ — хуліганство та погроза вбивством.

Джерело: «Укрінформ»