Mercedes показав електрокар, здатний подолати 1000 км без підзарядки

https://racurs.ua/ua/n165297-mercedes-pokazav-elektrokar-zdatnyy-podolaty-1000-km-bez-pidzaryadky-foto.html

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Mercedes-Benz, німецька компанія-автовиробник, в рамках виставки CES 2022 представила концепт свого нового електрокара, здатного подолати без підзарядки понад тисячу кілометрів. У компанії заявили, що модель електрокара Vision EQXX може проїхати без підзарядки 648 миль (понад 1048 км), що дорівнює відстані від Нью-Йорка до Саванни у штаті Джорджія.

Презентацію нового електрокара Mercedes-Benz вирішила провести онлайн через обмеження, пов’язані з COVID.

Модель EQXX обіцяє проїхати 1048 км на одній зарядці, тоді як компанія винахідника Ілона Маска Tesla пропонує 646 км, а американський виробник електромобілів Lucid — 836 км.

Модель Vision EQXX Mercedes-Benz працює на сонячних батареях і створена з перероблених та екологічно чистих матеріалів, включаючи грибні волокна, подрібнені кактуси та сміття, наприклад залишки їжі.

Компанія планує випустити автомобіль у продаж цієї весни.

Джерело: Daily Mail